Сегодня у Азербайджана и Армении есть шансы на стабильность и, как следствие, взаимное процветание, заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Он обратил внимание на особую важность создания Зангезурского коридора, пояснив, что в результате его открытия закончится изоляция Нахчывана, а Ереван будет связан через Азербайджан по суше с Москвой и столицами других стран.

По словам Гаджиева, Азербайджан надеется, что в рамках этого масштабной трансформации Минская группа ОБСЕ не останется в прошлом, а сможет стать частью будущего: ее опыт может сыграть важную роль в укреплении доверия между Баку и Ереваном.

«Сегодня нам предоставляется шанс на стабильность и, как следствие — на взаимное процветание. У нас есть возможность узнать друг друга, вместе расти в большей безопасности и процветать. В конечном итоге все эти меры по укреплению доверия могут привести нас к окончательному мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Но попытки реваншизма вместо мира и сотрудничества могут обернуться новой катастрофой и трагедией», — предупредил помощник президента Азербайджана. Его слова приводит «Вестник Кавказа» со ссылкой на Washington Times.

Он напомнил, что в июне Ереван и Баку по сути сделали первый взаимный шаг к ослаблению напряженности: Азербайджан передал Армении 15 военных, задержанных на его территории после прекращения боевых действий в ноябре прошлого года, Армения же предоставила карты минных полей всего Агдамского района. «Мы не должны останавливаться на этом дипломатическом прорыве и обязаны превратить конфронтацию в сотрудничество. Потому что впереди предстоит еще много работы», — подчеркнул Хикмет Гаджиев, отметив, что Ереван передал Баку карты минных полей лишь одного освобожденного района.

Гаджиев признал, что две страны еще только встали на путь укрепления доверия, но указал, что уже теперь перед открываются возможности для урегулирования более сложных вопросов, в частности, по делимитации и демаркации границы, а также нормализации отношений.

«Но постепенные шаги по укреплению доверия приведут к сотрудничеству. Благодаря им наша цель станет яснее», — указал он.

Minval.az