Согласно транспортному плану, подготовленному в связи с играми чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку, перевозка болельщиков, купивших билеты на матч Дания-Чехия, будет осуществляться по экспресс-маршрутам.

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Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (BNA).

В соответствии с планом, автобусы линии X-1 будут отбывать от кинотеатра «Севиндж» около станции метро «Гара Гараев», а линии Х-2 — от парка Самеда Вургуна около станции метро «28 Мая» (улица Диляры Алиевой). Автобусы отправятся за 3 часа до начала игры и завершат перевозки не позже 30 минут до начала игры. После завершения игры по экспресс-линиям будут осуществляться перевозки в обратном направлении. Чтобы вернуться на автобусе, болельщики должны покинуть стадион в направлении восточных или северных ворот.

Перевозка зарубежных болельщиков также будет осуществляться экспресс-автобусами. Заграничные фанаты будут перевозиться автобусами P21 от Dеniz Mall (улица Халила Рзы Улутюрка) и в обратном направлении. Автобусы экспресс-линии P22 будут запущены от терминала общественного транспорта Бакинского олимпийского стадиона до Белого города и в обратном направлении. Автобусы P21 и P22 предназначены для перевозки иностранных болельщиков.

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