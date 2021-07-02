«У Азербайджана есть договоренности с производителями относительно обеспечения вакцинами».

Об этом сообщил член Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель Департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов. Он отметил, что не считает целесообразным привозить вакцины за один раз, учитывая как срок годности, так и срок хранения: «Вакцины доставляются партиями. Поэтому проблем с обеспечением 16 млн. доз вакцины в стране не будет. Сегодня в ВОЗ входят практически все европейские страны. Они внесли вакцины, зарегистрированные ВОЗ, в свои графики вакцинации, в то время как Азербайджан использует только вакцины, зарегистрированные ВОЗ. Поэтому европейские страны обеспечат признание Covid-паспортов на основании вакцин, зарегистрированных ВОЗ. Другого пути у них нет. Если какая-либо европейская страна сегодня предпочитает какую-либо одну вакцину, это не значит, что она не признает другую вакцину для паспорта. Это просто вопрос времени. Если это признано ВОЗ, это означает, что оно хорошего качества и должно быть признано Европейским Союзом. Но двойственные стандарты есть всегда. Возможно, некоторые европейские страны вновь откажутся от каких-то вакцин в рамках своих внутренних правил. Это может привести к тому, что они с точки зрения двойственных стандартов и своих интересов будут проводить определенную политику» (цитата по АПА).

С.Мамедов отметил, что тем, кто бессимптомно переносят коронавирус, тем, у кого формируются антитела, не удается получить COVİD-паспорт: «Это понимают и TƏBİB, и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. Такие вопросы, как связанные со временем инфицирования человека, с тем, сколько времени сохраняют влияние антитела в случае его заражения, приведут к разработке верных с научной точки зрения стандартов. По итогам наших ежедневных обсуждений с TƏBİB и Оперативным штабом было отмечено, что работа в этом направлении идет. Уверен, проблемы этих людей не останутся нерешенными. Очень скоро будут разработаны соответствующие правила. Но на сегодняшний день наличие антител у людей не является противопоказанием к вакцинации. Даже при наличии антител этим людям рекомендуется вакцинация и таким путем они легко могут получить COVID-паспорт».

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