«Противопоказаний к вакцинации для больных талассемией нет», сообщил исполнительный директор Национального центра гематологии и трансфузиологии Валех Гусейнов.

По его словам, больных талассемией можно вакцинировать, как и всех остальных, у некоторых пациентов в определенный период болезни могут возникать инфекции, сообщает АПА.

У некоторых пациентов — тяжелые аллергические реакции. В этом случае мы рекомендуем вакцинацию после стабилизации их состояния. Если же человеку вакцина противопоказана, ему выдается справка.

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