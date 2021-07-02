В Азербайджане выявлен еще 101 случай заражения коронавирусом, 63 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлен еще 101 случай заражения коронавирусом, 63 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/07/02 16:35
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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