SOCAR Energy Ukraine подписала соглашение о закупке дизельного топлива для железных дорог Украины, говорится в отчете консалтинговой группы «А-95».

Филиал «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» 1 июля объявил закупку 15 тыс. тонн дизельного топлива по рамочным контрактам.

Железнодорожное предприятие сообщило о проведении пяти тендеров, каждый из которых предполагает поставку по 3 тыс. тонн топлива. Предельная расчетная стоимость ресурса установлена на уровне 28 824,22 гривен за тонну.

АО «Укрзализныця» 1 июля заключило рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива в 2021 году также с компаниями ОККО, Торум, Газтрим, Альянс Энерго Трейд, Ойл Трейд 2018, Ливайн Торг, Мартин Трейд и и SOCAR Ukraine.

Отметим, что ОАО «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») является крупнейшим потребителем дизтоплива в стране. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн.

Minval.az