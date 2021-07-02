Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в МЭПР, 3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем-40-45 процентов.

3 июля в большинстве районов Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 22-27 градусов тепла.

Minval.az