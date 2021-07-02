«В Азербайджане будут проведены третьи клинические испытания турецкой вакцины «Türkovac», сообщил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что этим проектом руководит директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики Адиль Аллахвердиев. Эти исследования проводятся совместно с турецкой стороной:

«В стране будут проведены третьи клинические испытания «Тürkovac» и если они пройдут успешно, то наша страна легче приобретет их в связи с тем, что это братская страна и третий этап испытаний», цитирует Байрамлы АПА.

Minval.az