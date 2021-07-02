2 июля во всем мире отмечается Международный день собак. Для кого-то это просто пустой звук, но для мыслящего человека на самом деле это событие, о котором стоит и писать, и говорить.

15 тысяч лет назад это благородное животное прочно вошло в человеческую жизнь и примером своей бесконечно и чистой любви доказало свое право находиться рядом с нами. А ведь на самом деле именно собака является показателем — какими на самом деле должны быть мы: верными, любящими, идущими до конца — несмотря ни на что, в богатстве и в бедности, в здравии и в болезни, в радости и в горе, в почете и в забвении, пока смерть не разлучит нас. Собаке все равно — богач вы или бедняк, она не меркантильна — в отличии от нас, людей. Собаке все равно — здоровы вы или больны: она будет рядом и согреет теплом своей огромной души.

Вклад собаки в мировую историю неоценим. Они не только беззаветно охраняют дома своих хозяев, но и верно служат во имя спасения многих: они на границах и в спецоперациях, он спасают людей на водах и суше, они задействованы в боевых операциях, из которых часто не возвращаются. И оплакивают их гибель горестно, и почести им воздают такие же, как погибшим в бою солдатам.

О подвигах собаки можно говорить бесконечно, ибо примеров предостаточно: они жертвовали собой во имя спасения людей во все времена.

Победа в Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.) заслуга не только людей, но и собак, которые отчаянно и бесстрашно сражались на линии фронта. Собаки–миноискатели, собаки–диверсанты, собаки–связисты, собаки–санитары – все они стояли насмерть во имя жизни. Но особенно отличилась собака-миноискатель по кличке Джульбарс, которая служила в четырнадцатой штурмовой инженерно-саперной бригаде. Джульбарс принимал участие в разминировании замков Праги, соборов Вены и дворцов над Дунаем, он нашел более 7468 мин и 150 снарядов. Джульбарс поистине собака-герой, которая с первого до последнего дня войны преданно несла свою службу. Джульбарс принял участие в параде Победы на Красной Площади в 1945 году. Собака была ранена и не могла идти самостоятельно, и ее пронес по Красной Площади на руках командир 37-го батальона разминирования. За свой героизм Джульбарс был награжден медалью за «Боевые заслуги».

Четвероногие герои Азербайджана

В качестве примера героизма, мужества и стойкости можно привести события недавнего времени, происходящие в нашей стране. Ведь и у нас есть свои четвероногие герои.

Во время ракетного удара, нанесенного 12 октября 2020 года по Гяндже армянскими оккупантами, было разрушено много домов, и сотрудники МЧС проводили спасательные операции вместе с собаками, которые спасли не одну жизнь в эти страшные для Азербайджана дни. Собаки наравне с людьми провели много часов среди развалин, спасая раненых и разыскивая погибших под обломками домов.

Сегодня ANAMA также задействует в поисках мин на освобожденных территориях «четвероногих специалистов».

В 2018 сотрудник группы собак-миноискателей агентства ANAMA Вахид Мамедов и его служебная собака по кличке Эсгимо-Рокет были признаны лучшими в мире в ежегодном соревновании, проводимом Институтом наследия Маршалла (США).

Эсгимо-Рокет с 2014 года занимается очисткой территорий Азербайджана от мин. За эти годы собака проверила 166 тысяч 373 квадратных метра в Физулинском, Джебраильском, Агдамском, Агджабединском, Тертерском, Геранбойском и Агстафинском районах республики, обнаружив десятки противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся боеприпасов.

Отметились наши четвероногие спасатели и в 2011, когда в турецкой провинции Ван произошло землетрясение. 18-летнего Имдада Падака, находившегося 100 часов 37 минут под обломками после землетрясения в Ване, вызволила группа азербайджанских спасателей, а обнаружила юношу под завалами собака по кличке Чип, участвовавшая в операции. Спасая Идрака, Чип сильно поранил лапу, но, несмотря на ранение, остался верен долгу и довел операцию до конца.

За проявленные мужество и героизм…

Мы не знаем, хоронят ли наших четвероногих героев и оказывают ли им высокие воинские почести, но в мире такая практика есть.

К примеру, в Израиле принято хоронить боевых собак с воинскими почестями. Более того, в Израиле ежегодно отмечается День памяти павших собак ЦАХАЛа.

В 2002 году американский миллионер еврейского происхождения профинансировал создание специального кладбища для боевых собак из подразделения «Окец», в центре которого установлен памятник воина, обнимающего боевого пса. Мемориал посвящен памяти не только тех собак, что умерли и похоронены на кладбище, но и тем героям, которые взорвались при выполнении служебных обязанностей и чьи останки рассеяны по полям их боевой славы.

Спасибо тебе, собака!

В благодарность беззаветной храбрости собак во многих городах им установлены памятники.

Например, в Париже установлен памятник сенбернару Барри, который спас из снежных заносов в альпийских горах несколько десятков человек. В благодарность за этот подвиг в 1989 году и была установлена эта скульптура.

В Берлине стоит памятник собакам — поводырям слепых людей. Таких собак специально обучают тому, чтобы они помогали людям с ограниченными возможностями свободно передвигаться по городу, переходить дорогу и находить путь к дому. Для этой цели специально отбирают собак со спокойным характером, которые слушают команды и послушно выполняют их.

На Аляске в городке Ном тоже есть памятник псу Балто, возведенный в честь вожака собачьей упряжки, который во время смертельно опасной эпидемии дифтерии, вспыхнувшей в этой местности в 1925 году, доставил больным нужные лекарственные препараты, и тем самым спас жизни многих жителей поселка. И хотя это было достаточно непростой задачей, потому что ближайший населенный пункт находился на расстоянии более тысячи километров, собаки справились с ней и оказали неоценимую помощь людям.

В итальянском городе Борго — Сан — Лоренцо возведен памятник псу по кличке Фидо – прообраз японского Хатико. Фидо каждый вечер в течение 14 лет ходил встречать своего хозяина к поезду, хотя того уже давно не было в живых. Люди поставили памятник этому псу, как образцу беспримерной преданности своему хозяину.

А в шотландском городе Эдинбурге есть памятник собаке, которая после смерти хозяина продолжала жить на его могиле в течение пяти лет, и там же умерла.

Все эти примеры свидетельствуют о чрезвычайной верности четвероногих друзей человека, которые продолжают хранить привязанность к людям даже после их смерти.

Памятник собаке есть и у нас в Баку. Он появился недавно, установлен около садика Ахундова. И это символический маленький памятник Хатико, перед подвигом беззаветной любви которого склонился весь мир.

Возможно, и у нас в стране когда-нибудь будет установлен памятник собакам-героям, спасшим не одну жизнь наших соотечественников. И это будет правильно, потому что герои – это не только люди, но и собаки, беззаветно преданные им.

Яна Мадатова

Minval.az