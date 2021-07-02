В Азербайджане абоненты смогут пользоваться старым тарифом на газ до 10 июля текущего года. После этой даты потребление газа будет рассчитываться по новому тарифу.

Об этом сообщил генеральный директор ПО «Азеригаз» SOCAR Руслан Алиев, передает АПА.

По его словам, до 10 июля «Азеригаз» будет осуществлять считывание показаний счетчиков, также на счетчиках с предоплатой будут проводиться работы, связанные с программным обеспечением, и в ходе этого процесса абоненты будут пользоваться старым тарифом.

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