Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении президентской надбавки к должностным окладам военнослужащих внутренних войск, проходящих службу на освобожденных территориях.

Согласно распоряжению с 1 июля 2021 года надбавка смогут получить военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе во внутренних войсках МВД Азербайджана (за исключением военнослужащих, находящихся на срочной действительной военной службе).

Надбавка к заработной плате составит 50%, и на протяжении 5 лет будет выплачиваться Министерством внутренних дел.

Отметим, сегодня в стране отмечается День сотрудников полиции.

Minval.az