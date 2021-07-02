Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении офицерам Министерства внутренних дел высших специальных званий.

Нижеследующим офицерам Министерства внутренних дел Азербайджана присвоено высшее специальное звание генерал-майор полиции:

Полковнику полиции Агаеву Аласлану Гачай оглу

Полковнику полиции Гумбатову Исламу Мохсум оглу

Полковнику полиции Исмаилову Акперу Меджид оглу

Полковнику полиции Рзаеву Абульфату Ахад оглу.

Кроме того, президент подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел.

Согласно распоряжению, они награждены за отличие в борьбе с преступностью, укреплении законности и правопорядка, контроле за соблюдением требований введенного в стране особого карантинного режима, осуществлении мер, направленных на обеспечение режима военного положения, обеспечении общественного порядка и безопасности на освобожденных от оккупации территориях.

Minval.az