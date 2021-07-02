Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении офицерам Министерства внутренних дел высших специальных званий.
Нижеследующим офицерам Министерства внутренних дел Азербайджана присвоено высшее специальное звание генерал-майор полиции:
Полковнику полиции Агаеву Аласлану Гачай оглу
Полковнику полиции Гумбатову Исламу Мохсум оглу
Полковнику полиции Исмаилову Акперу Меджид оглу
Полковнику полиции Рзаеву Абульфату Ахад оглу.
Кроме того, президент подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел.
Согласно распоряжению, они награждены за отличие в борьбе с преступностью, укреплении законности и правопорядка, контроле за соблюдением требований введенного в стране особого карантинного режима, осуществлении мер, направленных на обеспечение режима военного положения, обеспечении общественного порядка и безопасности на освобожденных от оккупации территориях.