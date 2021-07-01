С начала года к 1 июля крупнейшие российские миллиардеры разбогатели на 36,32 миллиарда долларов, раскрывает данные индекса миллиардеров «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg. Сейчас в этом списке 24 российских гражданина с общим состоянием в 369,36 миллиарда долларов. В начале года их было 22, и с учетом этого можно говорить о совокупном росте богатства россиян в списке Bloomberg почти на 50 миллиардов.

Наиболее состоятельный из российских миллиардеров сейчас — Владимир Потанин («Норникель»), рост его состояния составил 2,8 миллиарда. Сейчас оно достигает 32,8 миллиарда.

Далее следует Леонид Михельсон («Новаэтек») с состоянием в 30,5 миллиарда (плюс 5,78 миллиарда), который разбогател больше, чем все остальные российские миллиардеры, а замыкает тройку лидеров Алексей Мордашов («Северсталь») — 27,6 миллиарда с ростом на 4,49 миллиарда. В пятерку также попали Владимир Лисин (НЛМК) — 27,3 миллиарда, что на 3,47 миллиарда больше чем в начале года, и Вагит Алекперов («Лукойл») — 22,3 миллиарда с ростом на 5,03 миллиарда.

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