”Лицам, принадлежащим к группе высокого риска, не рекомендуется участвовать в свадебных церемониях», сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, на праздничных церемониях до 50 человек, обязательно ношение медицинской маски, до 150 человек — необходимо иметь паспорт COVID-19:

«Граждане должны быть обязательно вакцинированы. В противном случае эти лица не будут допущены к участию в свадьбах. Выполнение этих правил и норм является основной ответственностью не только участников, но и администраторов ресторанов и владельцев свадеб. В случае нарушения закона будут приняты соответствующие меры”, цитирует Гаджиева Report.

Согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете министров, с 1 июля в Азербайджане разрешено проведение праздничных мероприятий (свадьбы, помолвки и дни рождения).

Minval.az