Обнародованы победители конкурса, организованного Агентством развития медиа Азербайджанской Республики с целью развития укрепления экономической независимости, совершенствования деятельности онлайн медиа-субъектов (веб-сайтов), а также осуществления проектов, представляющих важность для государства и общества.

В Агентстве развития медиа, победителями конкурса стали:

Qazet.az

Bizim.media

Azxeber.com

Yenicag.az

Aportinfo.az

Sonxeber.az

Qaynarinfo.az

Sportal.az

Azvision.az

Tezadlar.az

Sia.az

Football-plus.az

Cebhe.info

Editor.az

Bizimyol.info

“Apasport”

Avropa.info

Bakupost.az

7news.az

Demokrat.az

Offisideplus.az

Qol.az

Moderator.az

Yenisabah.az

Publika.az

Visiontv.az

Qafqazinfo.az

Day.az

Sfera.az

Anews.az

Olke.az

Minval.az так же вошел в список победителей.

Minval.az