Обнародованы победители конкурса, организованного Агентством развития медиа Азербайджанской Республики с целью развития укрепления экономической независимости, совершенствования деятельности онлайн медиа-субъектов (веб-сайтов), а также осуществления проектов, представляющих важность для государства и общества.
В Агентстве развития медиа, победителями конкурса стали:
Qazet.az
Bizim.media
Azxeber.com
Yenicag.az
Aportinfo.az
Sonxeber.az
Qaynarinfo.az
Sportal.az
Azvision.az
Tezadlar.az
Sia.az
Football-plus.az
Cebhe.info
Editor.az
Bizimyol.info
“Apasport”
Avropa.info
Bakupost.az
7news.az
Demokrat.az
Offisideplus.az
Qol.az
Moderator.az
Yenisabah.az
Publika.az
Visiontv.az
Qafqazinfo.az
Day.az
Sfera.az
Anews.az
Olke.az
Minval.az так же вошел в список победителей.