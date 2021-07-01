«Государство выбрало наиболее оптимальную модель тарифа на газ, отвечающую интересам малообеспеченной части населения», сказал начальник отдела новой газификации и развития ПО «Азеригаз» SOCAR Теймур Джафаров, комментируя введение нового тарифа на газ в Азербайджане.

По его словам, введение нового тарифа на газ в стране направлено на дальнейшее расширение, модернизацию сети, повышение качества предоставляемых населению услуг, сокращение субсидий, направляемых государством на эту сферу.

«Это требование времени, чтобы была сформирована новая рыночная экономика и оптимизированы определенные расходы. Необходимость пересмотра тарифа в связи с этим возникла давно. Новый тариф был принят не за один день, был проведен долгосрочный экономический анализ», — цитирует Т.Джафарова АПА.

30 июня 2021 года состоялось очередное заседание Тарифного совета. На заседании было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании (SOCAR) и принято соответствующее решение. Государственная нефтяная компания обратилась в Совет с предложением повысить оптовые и розничные цены на природный газ в стране.

Взяв за основу проводимую государством социально-ориентированную политику, члены Совета единогласным решением отдали приоритет модели, соответствующей интересам малообеспеченной части населения. При применении оптимального подхода в тарифном регулировании тариф на часть годового объема потребления природного газа до 1200 м3 (включая 1200 м3) для потребителей, охватывающих около 51% абонентов- население (5 миллионов человек), остался неизменным и сохранен на текущем уровне (10 гяпиков за 1 кубический метр). Для части с объемом потребляемого газа 1200 — 2500 м3 (включая 2500 м3) в год установлен тариф — 20 гяпиков за 1 кубический метр, для части с объемом более 2500 м3 — 25 гяпиков за 1 кубический метр.

В целях обеспечения устойчивости системы отопления на природном газе, а также оптимизации затрат на использование системы отопления для граждан страны, тариф на природный газ для ОАО «Azəristiliktəchizat» и котельных жилых домов снижен с 20 до 13 гяпиков. В других сферах (торговля, услуги и т. д.) тарифы увеличены на 5 гяпиков, так как рентабельная деятельность в меньшей степени зависит от тарифов на природный газ.

Решение вступило в силу с 1 июля 2021 года.

Minval.az