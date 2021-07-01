Главный редактор проармянского российского информационного агентства «Регнум», политолог Модест Колеров считает, что Армения вступила на путь последовательного убийства своей государственности, а после блестящей победы нашей страны во второй Карабахской войне многие в России «осознали, что чего–то важного об Азербайджане не знали».

«Пашинян пришел к власти, как однозначно антироссийский политик, но реальность заставила его согласиться с ведущей ролью России в обеспечении безопасности Армении. Но нет никаких сомнений, что Пашинян перестал быть антироссийским. Новая победа Пашиняна, хотя его поддержали только 25% избирателей, говорит, что у него есть мандат на продолжение этой политики», – сказал Колеров в интервью агентству «Туран», передает Minval.az.

Колеров отверг утверждения, что Россия очень хотела возвращения к власти Роберта Кочаряна, но не смогла это сделать. У России, по его словам, нет никаких возможностей повлиять на выборы. «Хотела она, не хотела, но не может и никогда не могла», — утверждает он.

На вопрос агентства чего ждать в Карабахе, Колеров ответил, что многое зависит от того будет ли продлен мандат российских миротворцев.

«Для меня это не очевидно. Более того, при всех факторах это зависит исключительно от Ильхама Алиева… Дело в том, что Россия никак не может повлиять на продолжение этого мандата», — считает он.

Комментируя заявления Еревана, что карабахский конфликт якобы не завершен, он сказал, что у Армении нет никаких средств, чтобы повлиять на будущее Карабаха. Армения, по его мнению, исторически проиграла, а призывы в Армении взять реванш он расценивает, как «психотерапевтические».

По его словам, нет гарантий, что российские базы в Армении сохранятся, потому что у власти остался Пашинян.

«Пашинян надеется, что кто-то сможет заменить Россию и стать внешним гарантом ее безопасности и прочие утопические идеи. Поэтому вывод российских баз из Гюмри и Эребуни может состояться в обозримом будущем», — сказал он, подчеркнув, что в настоящее время никакой нужды в этих базах уже нет.

Потому что они не нужны после появления российских баз в оккупированной Абхазии и Южной Осетии, а «коллективный Запад», по его словам, «не сможет и не захочет обеспечить безопасность Армении».

«Армения вступила на путь последовательного убийства своей государственности и это не только результат последней войны, хотя фактор Карабаха составлял 99% внешнеполитического веса Армении. Карабаха теперь нет», — подчеркнул Колеров.

Колеров считает, что Баку должен просчитать как будут идти процессы в регионе после потери государственности Армении. По его мнению, поддержка Турции Азербайджана в войне, участие Эрдогана в параде в Баку и договоре значительно усилило его влияние, а присутствует миротворцев не создало баланса.

При этом он не верит в российско-турецкий альянс, хотя Турция, отмечает он, — это великая региональная держава.

«Россия защищает себя, и не будет вмешиваться во внутренние процессы в Закавказье», — считает эпропагандист.

Что касается победы Азербайджана, то Колеров признал, что результаты войны сильно «удивили» многих в России. «Мы осознали, что чего–то важного об Азербайджане не знали. Это не только заслуга Ильхама Алиева, а страны в целом и тема серьезного анализа», — сказал он.

Minval.az