Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны.

Председатель Правления полномочной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. На 60 гектарах общей площади экономической зоны проектирование уже завершилось, и начались строительные работы, предприняты необходимые меры для создания всей инфраструктуры.

Подчеркнуто, что основная цель создания зоны заключается в обеспечении производства экспортной направленности с высокой добавленной стоимостью в соответствии с передовым опытом управления. Одна из основных целей заключается в привлечении инвесторов, оказывающих услуги с использованием инновационных технологий, внесении вклада в динамичное и устойчивое развитие экономики страны в результате обеспечения сотрудничества данных компаний с азербайджанскими компаниями, а также создании десятков тысяч новых рабочих мест.

Глава государства заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны.

Minval.az