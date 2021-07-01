Центральный банк Азербайджана (ЦБА) решил продлить пакет дополнительных мер поддержки финансового сектора, введеного в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили в ЦБА, в соответствии с решением Правления Центробанка от 30 июня 2021 года №19 для защиты интересов физических и юридических лиц, пострадавших от пандемии, в условиях постепенного восстановления экономической активности от на фоне ослабления карантинных мер в различных секторах экономики продлен срок рекомендаций кредитным организациям по неначислению штрафных процентов, а также пеней и других штрафов, чтобы не ухудшать кредитную историю заемщиков из-за просрочки кредитных обязательств до 1 октября 2021 г.

На следующем этапе постепенной адаптации банковского сектора к новым регуляторным требованиям к капиталу, начиная с 1 июля 2021 года, рыночные и операционные риски будут учитываться в совокупных показателях достаточности капитала первого уровня банков, а также минимальный совокупный коэффициент достаточности капитала в соответствии с соответствующими нормативными актами Центрального банка будет восстановлен до указанного уровня. Применение данных требований послужит созданию дополнительного буфера в капитале банков для покрытия операционных и рыночных рисков. При этом было принято решение о продлении периода применения регуляторной скидки на контрциклический буфер капитала до 1 января 2022 года.

Minval.az