2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем — 31-36 градусов тепла, в Баку ночью — 23-25, днем — 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится ниже нормы с 758 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем — 30-35%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер.

Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихе — 25-26 градусов тепла.

2 июля в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, сильный дождь, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 34-39 градусов тепла, в горах ночью — 14-19, днем — 23-28 градусов тепла.

2-3 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az