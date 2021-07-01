«Лаборатория Касперского» призывала азербайджанских пользователей социальных сетей к бдительности в связи с ростом киберпреступности.

Как сообщили в компании, в последнее время встречаются случаи, когда мошенники выманивают у лиц, занимающихся продажами в социальных сетях или сайтах объявлений, предоставить данные банковских карт, мотивируя это желанием приобрести у них товар и оплатить его онлайн.

Телефонные мошенники собирают нужную информацию о потенциальной жертве заранее и активно используют методы социальной инженерии. Например, во время звонка они могут полностью называть правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонят. Злоумышленники могут использовать «легенды» с предложением кредита, необходимостью подтвердить данные, такие как пароль, номер банковской карты, пин-код, CVV-код или сообщить якобы о блокировке карты.

Важно осторожно относиться к звонкам с незнакомых номеров, особенно от людей, представляющихся сотрудниками банков. Стоит всегда помнить, что настоящий банковский работник ни в коем случае не будет просить назвать коды и пароли.

Поэтому, рекомендуется с осторожностью относиться к любым звонкам от людей, которые представляются сотрудниками банков.

Minval.az