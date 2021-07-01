Минобороны распространило видеокадры из села Софулу Агдамского района.
Минобороны распространило видеокадры из села Софулу Агдамского района.
Дата: 2021/07/01 13:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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