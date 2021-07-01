30 июня 2021 года на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в селе Гаджар Физулинского района (в направлении поселка Гырмызы Базар Ходжавендского района) произошел пожар на заминированном противником открытом поле в горной местности со сложным рельефом и частично в лесной полосе, сообщила пресс-служба МЧС.

На основании полученной информации были немедленно начаты противопожарные мероприятия с привлечением одного вертолета авиационного отряда МЧС. В настоящее время принимаются неотложные меры по предотвращению распространения пожара на обширную территорию и его тушению.

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