Тарифный совет установил ночные и дневные тарифы на электроэнергию.
Согласно изменениям, стоимость 1 кВт/ч электроэнергии с 08:00 до 22:00 составит 7,3 гяпика, а с 22:00 до 08:00 — 3,5 гяпика.
Решение вступает в силу с 1 июля.
Тарифный совет установил ночные и дневные тарифы на электроэнергию.
Согласно изменениям, стоимость 1 кВт/ч электроэнергии с 08:00 до 22:00 составит 7,3 гяпика, а с 22:00 до 08:00 — 3,5 гяпика.
Решение вступает в силу с 1 июля.
Дата: 2021/06/30 17:13
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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