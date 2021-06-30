Тарифный совет установил ночные и дневные тарифы на электроэнергию.

Согласно изменениям, стоимость 1 кВт/ч электроэнергии с 08:00 до 22:00 составит 7,3 гяпика, а с 22:00 до 08:00 — 3,5 гяпика.

Решение вступает в силу с 1 июля.

Minval.az