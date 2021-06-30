Проведен судебный процесс над гражданином России Дубаковым Эдуардом Сергеевичем, который участвовал в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.

Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Самира Алиева объявил о начале судебного разбирательства.

Был оглашен обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту, Эдуард Дубаков незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана и принял участие в военных учениях в Кяльбаджарском районе.

Затем, 14 января этого года, он прибыл в Баку из Турции для совершения террористического акта.

Дубакову Эдуарду Сергеевичу предъявлено обвинение по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 18.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана.

Судья постановил, что если обвинения будут доказаны в ходе судебного разбирательства, обвиняемому может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Эдуард Дубаков частично признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Обвиняемый сообщил, что его отец — армянин, уроженец Баку, родственники проживают в Ханкенди и Аскеране.

Дубаков также сказал, что несколько раз посещал оккупированные территории.

Судебный процесс продолжится 7 июля.

Minval.az