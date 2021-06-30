Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку».

Ссогласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Алят, Коргез и Локбатан Гарадагского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,1 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Minval.az