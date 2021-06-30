Задержаны лица, незаконно хранившие боеприпасы и занимавшиеся наркоторговлей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции задержали на территории Сураханского района ранее судимого жителя столицы Сохраба Ахмедзаде, у которого были обнаружены 1 пистолет марки «Беретта» и другие боеприпасы. Также сотрудники полиции задержали 4 человек, которые незаконно хранили огнестрельное оружие в своих домах. Задержаны Рашид Бехбудов, Шохрат Зейналов, Гасан Гейбалиев и Фуад Мамедов, у которых также было изъято оружие. За культивацию наркотикосодержащих растений задержан житель поселка Гилязи Хызинского района Азер Рагимов, за продажу наркотиков — житель столицы Ульви Мамедов.

По фактам возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса, задержанные лица привлечены к следствию.

Minval.az