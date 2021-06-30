В следующем месяце в связи с праздником Гурбан будут 2 нерабочих дня.

Праздник Гурбан будет отмечаться 20 и 21 июля.

Согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики, указанные дни считаются нерабочими.

Minval.az