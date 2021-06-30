В следующем месяце в связи с праздником Гурбан будут 2 нерабочих дня.
Праздник Гурбан будет отмечаться 20 и 21 июля.
Согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики, указанные дни считаются нерабочими.
В следующем месяце в связи с праздником Гурбан будут 2 нерабочих дня.
Праздник Гурбан будет отмечаться 20 и 21 июля.
Согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики, указанные дни считаются нерабочими.
Дата: 2021/06/30 14:05
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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