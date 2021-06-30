Сегодня продолжился судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны и совершивших другие преступления.

В административном здании Ясамальского районного суда на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева дал показания в качестве свидетеля Турал Давудов, пишет АПА.

Он сказал, что Алеша Хосровян в Джабраиле спутал азербайджанских военнослужащих с армянами и направился в их сторону: «Когда понял, что это азербайджанские военнослужащие, убежал в сторону машины. Хотел взять оттуда оружие. Но мы не допустили этого. Алеша Хосровян хотел обезвредить нас».

Участвовавший в процессе задержания Хосровяна свидетель Айдын Мемишов сообщил, что 4 октября 2020 года во время несения службы он увидел, как к ним приближается автомобиль «УАЗ»: «Мы тут же окружили его и остановили. Машина остановилась, находившийся там человек начал звать нас на армянском языке. Во время задержания мы он понял, что мы не армяне. Мы осмотрели машину, обнаружили автомат в боевой готовности.

Айдын Мемишов отметил, что Хосровян был одет в военную форму.

Затем в качестве потерпевшего выступил Захид Гасанов, который в 1994 году находился в плену в Ханкенди. Он сказал, в мае 1994 года Хосровян и Мкртичян на глазах российских журналистов в Ханкенди подвергал его тяжелым пыткам:

«Алеша и Людвик хорошо владеют азербайджанским языком, хорошо нас знают».

Отвечая на вопросы прокурора обвиняемый А.Хосровян сказал, что воевал против азербайджанцев в Карабахе в качестве члена армянской организации «Еркпара»:

«Руководителем организации был армянский генерал Манвел Григорян. Я после возвращения с войны стал членом этой организации. В 1991-92 гг. был в России. В 1988-90 гг. служил на границе. В то время армяне несколько раз совершали нападения на Зангилан, я тогда был на постах. Потом получил ранение в ногу, оставил пост. Лечился, но знал, что армяне захватывают Зангилан и Губадлы. 3 октября 2020 г. узнал, что азербайджанские военнослужащие освободили Джабраил. Но позвонивший мне офицер сказал, что в Джабраиле есть армянские солдаты, чтобы я не боялся и пришел».

Он сказал, что не знал, что бывший «министр обороны» сепаратистского Нагорно-карабахского режима Самвел Бабаяна является членом организации «Еркрапа».

А.Хосровян сказал, что не знает потерпевших, но давший на суде показания Джавид Гусейн сообщил, что Алеша Хосровян и Людвик Мкртчян вместе подвергали его жестоким пыткам.

На процессе обвиняемому Людвику Мкртичяну было предложено дать показания, но он сказал: «Мне нечего сказать».

Отвечая на вопросы прокурора, обвиняемый сказал, что родился в Нахчыване и прожил там до 18 лет:

«Я родился 5 декабря 1969 года в Нахчыванской Автономной Республике. До 18 лет жил там. Я окончил среднюю школу в 1987 году. Учился на армянском языке. В 1987-89 годах был на военной службе. Служил в российской армии. Оттуда мы всей семьей приехали в Армению».

Он сказал, что после 1993 года проходил службу на территории Агдере. Он сказал, что там охранял дома, помогал в столовых, ему выдали оружие АК-74.

На вопрос государственного обвинителя «что ты делал на посту с оружием в руках?», Людвик Мкртичян ответить не смог: «Затрудняюсь ответить на этот вопрос. В то время добровольцы собирались и сражались против азербайджанцев. Я не видел никого вреда от азербайджанцев. Два месяца был в Гадруте. А после окончания военного конфликта в 1994 году я был в Суговушане.

Я знаю, что город Ходжалы является территорией Азербайджана, и что там армяне совершили геноцид. Я смотрел сюжеты о Ходжалы на армянских каналах».

Minval.az