«Азер Асланов, взорвавший метро в Баку в 1994 году, был задержан вместе со мной».

Об этом заявил Захид Гасанов, потерпевший по делу армянских военнослужащих Алеши Хосровяна и Людвика Мкртчяна, пытавших азербайджанских пленных, передает АПА.

Он сообщил, что их содержали в Ханкенди как военнопленных в 1994 году:

«Я, Сергей, Азер Асланов и еще один заключенный содержались в Ханкенди. Пришли 5-6 армянских военнослужащих и забрали Азера Асланова, чтобы он убрал командирскую комнату. Азер пришел спустя 2 часа, после чего его снова увели. Армянские спецслужбы разговаривали с Азером. Инструктаж Азера проводился в комнате Самвела Бабаяна. Одним из тех, кто давал ему указания, был Людвик Мкртичян. Они говорили больше часа. Пришел Сергей и сказал, что Азер не убирал комнату. Выяснилось, что они завербовали Азера Асланова и он не проводил уборку в комнате. После этого Азеру дали еду, которую он хотел. Выяснилось, что он пошел на сотрудничество с армянами. В том же году Азер Асланов устроил взрыв в бакинском метро. Когда я вернулся из плена, узнал, что Сергея расстреляли в плену».

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