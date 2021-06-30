Российское ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ) отправило в Азербайджан четыре поезда метро в рамках контракта с ЗАО «Бакинский метрополитен».

««Метровагонмаш отправил в Баку четыре поезда метро по пять вагонов каждый. До отправки поезда были проверены в соответствии с соответствующими техническими процедурами. Поезда будут запущены на линию после надлежащей наладки, испытаний и наладки в Наримановском электродепо. Таким образом, количество вагонов Бакинского метрополитена, отвечающих требованиям современных стандартов, достигнет 95», — говорится в сообщении Бакметрополитена.

Контракт с «Метровагомаш» на изготовление 60 вагонов метро серии 81-765.4Б/766.4Б в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении был подписан в октябре 2019 года. Договор рассчитан на период с 2020 по 2023 год и предусматривает ежегодную поставку в Азербайджан 20 современных вагонов метро.

В головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров и площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами.

В вагонах метро серии 81-765.4Б/766.4Б установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-ламп способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19.

Minval.az