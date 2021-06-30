Армянская сторона готовится к территориальным уступкам и официальному признанию Карабаха частью Азербайджана.

Об этом в своем Telegram написал высланный из Армении гражданин Казахстана, международник, бывший эксперт центра «Орбели» Андраник Ованнисян.

По его словам, это в своем интервью общественному телеканалу подтвердил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян.

Григорян в интервью заявил, что Армения ведет «интенсивные» переговоры с Россией о «выводе» ВС Азербайджана «с территории» Армении.

«Российские войска будут стоять на действующих в советское время границах, азербайджанцы покинут суверенную территорию Армении и вопрос будет решен. Пограничные войска России будут стоять на границе, затем будет демаркация и делимитация, после чего пограничные войска Армении и Азербайджана будут стоять на границе», — отметил в ходе интервью Армен Григорян.

Отметим, что Армения захватила семь азербайджанских сел в трех анклавах: два анклава в Газахском районе и один в Шарурском районе Нахчывана.

Кроме того, армянские войска оккупировали приграничные территории Газаха и Шарура.

Minval.az