Искусство, как художественное отражение объективной действительности, полно гармонии и противоречий. Это обусловлено тем, что оно многослойно как во временном и качественном, так и познавательном плане. Но искусство не существует само по себе. Да, оно метафизично, тем более классика, но без участия человека оно лишается мирской диалектики, что равносильно «духовной» смерти. Чтобы искусство жило, нужна школа, профессиональная школа, где нерушим принцип преемственности поколений, где классическое наследие стоит во главе всего и является источником всего нового, созидательного и передающегося в будущее.

Одной из таких профессиональных школ художественного образования является Бакинская академия хореографии. В прессе о ней писалось немало. И даже мне — как представителю рода Алмасзаде, яркой представительницей которого является первая балерина Азербайджана и всего мусульманского Востока Гамэр Алмасзаде, посчастливилось на протяжении шести лет писать о самом изящном виде искусства – искусстве хореографии, писать о ее выдающихся представителях, артистах, педагогах, талантливых студентах. Но в этот раз все в объективе без особого пафоса.

Сравнительно недавно в той самой академии произошли кардинальные изменения — как в руководстве, так и в отношении к учебному процессу.

Хореография — сложнейший из всех видов искусства, так как соединяет в себе элементы различных видов искусства, в том числе танца, музыки, театра и других. И, что интересно, люди, задействованные в этой области искусства, являются чрезвычайно сложными по характеру и манере общения. Поэтому Бакинское хореографическое училище, а потом и Бакинская академия хореографии – это наисложнейший организм, который может правильно управляться только лишь с помощью коллегии профессионалов во главе с правильно и четко выбранным лидером. Есть великолепные прецеденты в истории азербайджанской хореографической школы, когда во главе учебного заведения стояли заслуженный деятель искусств Римма Мамедова, затем педагог Гюльнара Гусейнова. Период руководства училищем Риммой Мамедовой на протяжении 18-ти лет считается «золотым веком» в истории азербайджанской хореографической школы, когда тут работали титаны национальной хореографии — народные артисты СССР Гамэр Алмасзаде, Лейла Векилова, Рафига Ахундова, Чимназ Бабаева, Владимир Плетнев, Тамилла Ширалиева, Хумар Зульфугарова и другие.

Начиная с 2000 года на протяжении 14 лет, то есть до создания на его базе академии, также было немало успехов, так как к учебному процессу все еще были привлечены специалисты, с мнением которого, так или иначе, считалось руководство учебного заведения. Руководство училища того периода состояло, в основном, из музыкантов, что в той или иной мере в профессиональном плане ущемляло права и ограничивало возможности хореографов, так как оно не могло отчётливо увидеть проблемы и тем более решить их. И постепенно это учебное заведение превращалось в плацдарм, где на самом высоком профессиональном уровне выяснялись межличностные отношения, что послужило формированию неких группировок из сотрудников. Что может быть хуже этого в художественном учебном заведении?! Ведь страдали одни таланты.

После создания Бакинской академии хореографии по распоряжению господина Президента от 30 апреля 2014 года и по распоряжению от 26 декабря 2014 года назначения ректором заслуженного деятеля науки и искусств Тимучина Эфендиева была открыта новая страница в истории национальной хореографии. Т. Эфендиев, который имел за собой почти сорокалетний опыт руководителя художественным вузом, смог привлечь внимание и к этой сфере искусства, так как он был инициатором открытия специальности «искусство балетмейстера» уже во времена, когда он бессменно на протяжении трех десятков лет руководил Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств.

Благодаря его усилиям даже в самый сложный экономический период страны, он смог добиться получения средств для капитального ремонта академии, оснащения репетиционных залов лучшим балетным линолеумом, открытия новых сопредельных с хореографией специальностей и др, что должно было помочь академии соответствовать международным стандартам в этой области. Но былые межличностные отношения, интриги, вдобавок осечка в выборе нужных кадров в руководстве академии, уход опытных специалистов, частая смена художественных руководителей, ни одного из которых так и не утвердило Министерство культуры, привели к тупику, пошатнувшему устои академизма, неизгладимые последствия которого еще долгие годы будет пожинать весь хореографический мир.

Как сотрудник академии и непосредственно уполномоченный распространять информацию о ее деятельности, я периодически выступал в прессе и говорил о достижениях, мероприятиях, памятных днях, печатал портретные статьи о выдающихся педагогах, которые два-три десятка лет работают в поте лица и воспитали несколько поколений деятелей балета и национального танца, с целью вызвать у некомпетентных «сотрудников» академии чувство ответственности.

Вдобавок мною осуществлялась деятельность, направленная на тщательное изучение международного опыта, консультации со специалистами, артистами балета и национального ансамбля, переговоры с представителями разных хореографических школ и академий, чтобы правильно наладить дела и структуру в самом уникальном на то время высшем учебном заведении страны и всего кавказского региона. Ведь академия действительно была уникальной, так как объединяла в себе многоступенчатую образовательную структуру, начиная с начального образования и заканчивая докторантурой. Но руководство академии не вняло этим локальным исследованиям, предупреждениям, тому небольшому опыту в этой сфере, что породило необратимый процесс. И в знак протеста мне пришлось покинуть академию, что развязало руки псевдопрофессионалам, которые и принялись за свои дела в мое отсутствие.

На протяжении 85-ти лет Бакинское хореографическое училище выпускало артистов балета и артистов ансамбля, полное образование которых длилось 7 лет и 8 месяцев беспрерывно, что в образовательной среде именуется СПО – среднее профессиональное образование, когда студенты переходили из одного класса в другой, из одного курса на другой, и главное по окончанию 9-го класса на первый курс средне-специального образования внутренними экзаменами -как по общеобразовательным предметам, так и по специальности. Это было самым лучшим образцом государственной опеки сферы хореографии и индивидуального подхода к артистам самого изящного искусства.

Руководство же академии в лице уже не ректора, а проректора по учебной работе, которой, к сожалению, были даны эти полномочия, всевозможными методами и мнимыми обоснованиями добилась разделения среднего образования от средне-специального, утверждая, что на протяжении 85 лет учебный процесс и оценивание, даже выдача дипломов велось «неправильно» и «незаконно». И эти беспочвенные обвинения повлекли за собой «создание» школы и колледжа внутри академии по внутреннему приказу ректора. Теперь талантливые ребята, которые 5 лет проучившись в школе, должны были сдавать ЕГЭ с остальными гражданами республики без каких-либо привилегий. Это привело к тому, что многие таланты остались в стороне, вне учебного процесса, словом за бортом, и не смогли поступить в тот же «колледж», чтобы завершить свое многолетнее хореографическое образование.

Это было главным «терактом» против национальной школы хореографии. Главное, что все это злодеяние было осуществлено под маской служению искусству и преданности «утвердившимся правилам» Министерства образования, также ссылаясь на деятельность Академии русского балета имени Вагановой и Московской государственной академии хореографии.

Вместе с тем, был расформирован интернат академии, предназначенный для учащихся и студентов, которые приезжали из провинции с целью обучаться на артиста сцены. Все усилия сотрудников и педагогов отстоять интернат была также тщетной.

После осуществления этого «проекта», руководству академии удалось вернуть меня в академию уже на должность руководителя отдела информации и связей с общественностью.

Вернувшись в академию, я принялся за созидательную деятельность. Еще в марте 2015 года, когда вся страна отмечала 100-летний юбилей Гамэр Алмасзаде, я составил план мероприятий для академии по случаю юбилея. В этот план вошел и Международный конкурс Гамэр Алмасзаде, который с большим успехом прошел в 2016 году под руководством проректора по науке и творчеству, заслуженного деятеля искусств, профессора Сона ханум Ибрагимовой. Кстати, ею за эти годы было проделано немало. И до последнего… Международный научный журнал, книги, монографии, предметные программы, научно-методические пособия, публикация статей в международных изданиях, проведение республиканских и международных конференций, семинаров, конкурсов, концертов и памятных вечеров – за всем этим стояли С. Ибрагимова как руководитель и спонсор, и А. Бабазаде — как ответственный исполнитель. И все это было во имя высокого искусства…

В 2019 году академия готовились к своему 90 летнему юбилею, во имя проведения которого было сделано очень много. Ради справедливости надо сказать, что под руководством проректора по науке и творчеству заслуженного деятеля искусств, профессора Соны ханум Ибрагимовой в академии в течении года были проведены десятки мероприятий, посвященных юбилею. К величайшему сожалению интриги как внутри академии, так и между руководствами академии и тогдашнего министерства культуры омрачили юбилейный год, и министерство не сочло целесообразным проведение долгожданного юбилейного вечера. Сколько педагогов, артистов и сотрудников академии лишились возможности получить по случаю юбилея почетные звания и премии. А их в академии предостаточно. Но сегодня эта надежда живет в каждом из них.

Мое общение с педагогами, со студентами, защита мною прав и свобод студентов, оказание им научной и методической помощи сильно беспокоило руководство академии. Клевета, наговоры, вдобавок несправедливое отношение к моей персоне, предательское отношение некоторых специалистов к своей профессии с каждым днем все больше разочаровывали меня, и вопреки мольбам студентов и педагогов, которые так и не научились защищать себя и доводить правильную точку зрения до руководства, в середине января я написал заявление об уходе из Академии с 1 февраля сего года, о чем ни дня не сожалел.

3 февраля произошли уже всем известные события: по распоряжению господина Президента был уволен ректор, а 4 февраля по приказу министра культуры были уволены и два проректора академии. И в этот раз не обошлось без жертв. С. Ибрагимова, работа которой была безукоризненной, стала жертвой обстоятельств. Да, она возможно и относится к категории 65+, но она своей работой, деятельностью и намерениями доказала, что может справиться с любой поставленной задачей. В тандеме с ней можно было покорить вершины науки и творчества, хотя сегодня из-за своей предвзятости она находится в состоянии холодной войны со всем своим даже близким окружением.

После назначения проректором и исполняющим обязанности ректора многоуважаемого Азиза Гараюсифли, я был одним из первых, кто, побывав на его приеме, протянул руку помощи во имя возвращения и сохранения былых традиций хореографического образования и искусства. Этот шаг также был воспринят в штыки некоторыми сотрудниками академии в лице помощника ректора и заместителя декана, которые очень обеспокоены за свои должности. Но всему свое время.

Отрадно, что нынешнее руководство академии старается изо всех сил решить оставшиеся проблемы и успешно бросается в мировой художественный процесс. Только традиция, преемственность и новаторство в неделимом единстве являются ключом к устойчивому и продолжительному успеху.

Бакинская академия хореографии может справится с проблемами, если сможет решить вопрос со средней специальной ступенью образования, поощрению педагогов-специалистов и студентов, а также отстранив от ключевых должностей некоторых псевдоспециалистов, предавших свою профессию. В этой «святыне», где осуществляется учебно-воспитательный и идет художественный процесс, не должно быть людей, лишенных морали, людей, которыми управляют корыстные цели занять должность и получить почестное звание.

Проблемы хореографического образования должны решаться на самом высоком законодательном уровне. Сначала в рамках образовательного процесса, далее в рамках творческой деятельности. Артисты балета и ансамбля, сценическая деятельность которых ограничена во времени, приблизительно до 38 лет, должны пользоваться льготами и выходить на пенсию намного раньше, чем другие. Увечья, травмы, раны, венозная система ног и прочие профессиональные болезни, возникающие у артистов хореографии, должны учитываться всеми, кто, так или иначе, выносит решение о судьбе артиста. Если этого не произойдет, то мы в скором времени можем быть свидетелями исчезновения этого вида искусства, так как современные дети и молодежь более практичны в своем выборе профессии. И если они не смогут увидеть примерные контуры отношения к их деятельности в будущем, то они не только не продолжат, но и не начнут вовсе.

Однако радует одно, что сегодня в академии к некоторым ключевым должностям привлечены действительно профессионалы и истинные любители искусства, среди которых проректор по международным связям, народная артистка Тарана Мурадова, декан факультета искусств, заслуженный артист Санан Гусейнли, исполняющий обязанности художественного руководителя, заслуженная артистка Наиля Мамедзаде, руководитель отдела средне-специальной ступени образования, заслуженный артист Таир Эйнуллаев, заведующая кафедрой балетмейстерского искусства, профессор академии Людмила Гасанова, заведующая кафедрой классического танца, заслуженный работник культуры Майра Алмасзаде, заместитель руководителя отдела средне-специальной ступени образования, заслуженный артист Гюльмамед Шахвердиев, заместитель руководителя отдела средней ступени образования Камилла Алиева. И, конечно же, важно отметить профессорско-преподавательский состав, куда входят видные представители азербайджанской национальной хореографической школы, в том числе народные артисты Юсиф Гасымов, Камилла Гусейнова, заслуженные артисты Тамилла Мамедова, Сабина Гасымова, Закир и Лейла Агаевы, Тамилла Алиева, Джамиля Керимова, Макар Ферштандт, Нигяр Шахмурадова, Виктория Шахмурадова, заслуженные работники культуры Сергей Богданов и Людмила Гутлянская, заслуженный учитель Пуллумб Агалыяй, а из талантливых педагогов — последняя выпускница великой Гамэр Алмасзаде Мехрибан Назарова, Пярвин Наджафова, Эмиль Азизов, Гюльнара Бабаева, Чинара Гулиева, Хамиз Джафаров, из педагогов-концертмейстеров Севда Ахундова, Саадет Керимова, Нармина Мустафаева, Камилла Гаджиева, Саида Ахундова, Севда Ширинова, Лала Гусейнли, Джамиля Расулова, Ильгар Бакиханов, Айла Амирханова, Севда Наджафзаде, Нигяр Мирзоева-Гасанзаде, Наида Дадашбекова и другие.

Педагоги, артисты балета и ансамбля всегда могут рассчитывать на своего покорного слугу, двери сердца и кабинета которого всегда были и остаются открытой для всех представителей высокого искусства.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,

культуpолог-японовед, член Союза журналистов Азербайджана

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