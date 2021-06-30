Кабинет министров Азербайджана принял решение об увековечении памяти видного деятеля науки Лютфи Заде.
Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно решению, Технико-гуманитарному лицею, расположенному в Насиминском районе города Баку, присвоено имя Лютфи Заде.
В то же время Исполнительная власть города Баку обеспечит установку мемориальной доски на здании по адресу ул. Аловсат Гулиева, 79, где жил Лютфи Заде.
Министерству образования поручено решить вытекающие из этого решения вопросы.