К «Марафону занятости», запущенному с целью обеспечения работой членов семей шехидов и раненых во время Отечественной войны ветеранов, уже подключились 163 работодателя из Баку и регионов страны.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, из этих работодателей 89 осуществляют деятельность в сфере услуг, 54 – обрабатывающей сфере, 16 – сельскохозяйственной сфере, 4 – строительной сфере. Ими в электронную систему представлено 587 вакансий.

Желающие присоединиться к марафону работодатели могут отправить вакансии по ссылке dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu

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