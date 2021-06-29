Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля «Courtyard by Marriott Baku», сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля «Courtyard by Marriott Baku», сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.
Дата: 2021/06/29 14:13
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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