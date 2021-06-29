По приглашению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой делегация Турецкой организации по правам человека и равенству (TİHEK) с 28 июня по 2 июля будет находиться в нашей стране с целью осуществления оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях. Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

В состав делегации входят руководящие лица TİHEK, а также специалисты из известных университетов Турции, которые имеют опыт исследований в области международного гуманитарного права и военных преступлений.

29 июня омбудсмен Сабина Алиева и группа сотрудников аппарата совместно с делегацией TİHEK посетили Аллею почетного захоронения, Аллею Шехидов и Мемориал в честь турецких солдат.

Minval.az