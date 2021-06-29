Сотрудники полиции принимают превентивные меры по обнаружению оружия на освобожденных территориях.

Как сообщили в Бардинском районном отделении пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных Ходжавендским районным отделением полиции, на заброшенных военных позициях на освобожденных территориях были обнаружены и переданы по назначению 4 автомата, 1 противотанковый ракетный комплекс, 1 установка AQS-17, 41 ручная граната, 14 различных видов взрывчатки, 30 автоматных магазинов, 4600 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Minval.az