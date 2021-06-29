Начался судебный процесс по уголовному делу еще 13 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступные действия на территории Азербайджана Хованесяна Хайказа Корюнович, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича, Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Верйожевича, Манукяна Жора Ваноевича, Герабяна Храйра Храчовича, Госпаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Гагаовича, Геворкяна Ашота Артаковича, Аграманяна Мартина Мушеговича.

На процессе, который проходит в административном здании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдара Исмаилова, объявлено о начале судебного следствия, передает АПА.

Прокурор зачитывает обвинительный акт.

Также продолжается судебный процесс по уголовному делу 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступления на территории Азербайджана – Серобяна Гегама Самвеловича, Авакяна Грача Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асертяна Геворга Нораировича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича и Карапетяна Юри Тиграновича.

На процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева, обвиняемые дают показания.

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