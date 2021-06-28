В целях комплектования воинских частей Азербайджанской Армии завершен процесс распределения недавно призванных на военную службу новобранцев.

Как сообщили в Минобороны, комиссия, созданная согласно соответствующему приказу министра обороны, осуществила процесс распределения призывников в соответствии с «Планом отправки призывников в воинские части в июле 2021 года».

Распределение призывников по воинским частям осуществлялось с помощью специального компьютерного программного обеспечения с учетом экстерриториального принципа.

Minval.az