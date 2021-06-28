Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 22-26, днем 31-36 градусов, в Баку ночью 24-26, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65 процентов, днем-30-35 процентов.

Температура морской воды:

На северных пляжах: (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 26-27°,

На южных пляжах: (Туркян, Говсан, Сахиль, Шых) 27-28°.

29 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, ливни, град, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью будет 21-26 градусов тепла, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 15-20 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла.

Начиная с ночи с 28 на 29 и до вечера 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 10-15 м/с, порывами до 18 м/с, 30 и 1 июля местами на полуострове — до 20-23 м/с. Температура воздуха снизится на 4-5° по сравнению с предыдущими днями. В районах также ожидается усиление ветра и снижение температуры на 4-5 градусов

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