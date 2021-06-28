Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района.

«27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Колагир Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Гаралар Товузского района», — говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

«В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», — подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Minval.az