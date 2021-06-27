Миссия ЮНЕСКО готовится к визиту в Азербайджан. Несколько дней назад, напомним, глава управления пресс-службы министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО, что в продолжение телефонного разговора Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле, в последние месяцы между Азербайджаном и ЮНЕСКО был проведен ряд встреч в формате видеоконференции, и что обсуждается визит миссии ЮНЕСКО в освобожденные от оккупации Агдамский и Физулинский районы и город Шуша.

Миссия ЮНЕСКО в Азербайджан еще не прибыла. Но вот в Армении ее уже обвиняют во всех смертных грехах. «Судя по поступающей информации, некая комиссия ЮНЕСКО всё же будет милостиво допущена на ряд оккупированных в ходе тройственной агрессии Баку-Анкары-международного терроризма территорий «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Мы не слишком высокого мнения о возможных последствиях подобного визита» — негодующе замечают ереванские эксперты. После чего принимаются конспирологическим тоном вещать: ах, такие-сякие азербайджанцы закормили икрой все ЮНЕСКО, Первая леди Азербайджана — Посол доброй воли ЮНЕСКО, и чего теперь, по версии Еревана, можно ждать от этой организации?!

Можно разбирать этот крик души побитых оккупантов по пунктам. И напоминать, что, во-первых, это Армения совершила агрессию оккупировала азербайджанский Карабах, а не наоборот. И что именно армянские оккупанты массово перебрасывали на захваченные азербайджанские земли международных террористов (Монте Мелконян был убит здесь еще в 1993 году, а уже во время 44-дневной войны в Карабах отправляли террористов РКК). И что верещать что-то об «азербайджанской агрессии против «Арцаха»» — это примерно то же самое, что и называть, к примеру, высадку в Нормандии «американо-британо-французской агрессией против «Франкрейха»».

Но намеренно прервем анализ всех «зигзагов мышления» армянского экспертного сообщества. Обратим внимание еще на одно любопытное обстоятельство. В самом деле, совсем недавно Армения голосила громче всех, истерично требуя от ЮНЕСКО немедленно направить миссию на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, чтобы немедленно оценить состояние «армянских памятников». И вот миссия уже почти что пакует чемоданы, а в Армении вместо бросания чепчиков в воздух осыпают ЮНЕСКО обвинениями и оскорблениями? Что случилось?

А ларчик открывается просто. Здесь прекрасно понимают: полностью «прихватизировать» миссию ЮНЕСКО в Карабах у Армении не получилось. В армянских СМИ могут, конечно, упорно называть Физули «Варанда», а Агдам — «Акна», но в реальности понимают: миссия ЮНЕСКО даже теоретически не сможет проигнорировать весь тот вандализм, который учинила Армения на захваченных азербайджанских землях. Что никакого «армянского храма в «Шуши», превращенного в мечеть и штаб «серых волков»», не обнаружится, а вот разрушенные и оскверненные мечети, разграбленные музеи и многое другое будет предъявлено и задокументировано. И так как полностью «проармянского» доклада от еще не прибывшей в регион миссии ЮНЕСКО не ожидается, то в Ереване уже поднимают крик на тему «такой-сякой Азербайджан скупил на корню все ЮНЕСКО, закормил всех икрой, миссия еще не приехала, но мы ей уже не верим!» Что, в общем-то, прекрасно иллюстрирует те методы, которыми пользуется армянская дипломатия.

Нурани, обозреватель

Minval.az