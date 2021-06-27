

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся закрытый показ историко-документального фильма «BİZ» («МЫ») совместного производства Baku Media Center и киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Фильм снят при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Историко-документальный фильм «BİZ» посвящен Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в историю Азербайджана. Премьерный показ фильма приурочен к Дню Вооруженных сил Азербайджана, отмечаемому 26 июня.

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Анар Керимов, заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан, видные общественные деятели, представители Министерства обороны Азербайджана, азербайджанские военнослужащие различных родов войск, деятели культуры и искусства, зарубежные эксперты в области кино, сообщает Trend Life.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении министр культуры Анар Керимов поздравил азербайджанских военнослужащих с Днем Вооруженных сил. Говоря о Великой Победе в 44-дневной Отечественной войне, министр подчеркнул, что мы живем в историческое время.

Анар Керимов отметил, что наши земли освобождены от оккупации, и за это мы благодарны нашей победоносной армии во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами.

«Проявленный героизм мы никогда не забудем. Наш долг – передавать эту героическую летопись из поколения в поколения. Азербайджан – страна победитель!» – сказал он.

Было отмечено, что фильм не случайно называется «BİZ» («МЫ»), в нем отражены единство и солидарность, проявленные азербайджанцами в период войны. Министр также особо подчеркнул поддержку, оказанную Азербайджану братской Турцией.

В своем выступлении заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан поздравил азербайджанских военнослужащих с Днем Вооруженных сил. Было отмечено, что посредством просмотра документального фильма зрители вновь станут свидетелями мужества и отваги азербайджанских военнослужащих.

Было подчеркнуто, что две братские страны – Турция и Азербайджан – всегда рядом и всегда поддерживают друг друга.

Далее на сцену были приглашены исполнительный директор Baku Media Center, автор идеи и режиссер фильма Орман Алиев и герои документальной киноленты.

Орман Алиев поделился впечатлениями о работе над фильмом, подчеркнув, что для него премьера кинокартины – счастливый день, ведь после восьми лет перерыва в режиссерской деятельности он снял документальный фильм «BİZ» о 44-дневной Отечественной войне.

Орман Алиев выразил признательность за оказанное доверие в работе над проектом министру культуры Азербайджана Анару Керимову и президенту Baku Media Center Арзу Алиевой. Режиссер также поблагодарил всю команду Baku Media Center.

Далее состоялся показ историко-документального фильма. В фильме «BİZ» наряду с отвагой и героизмом мужественных азербайджанских военнослужащих, сражавшихся на передовой в течение 44 дней Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, также показан патриотизм простых граждан Азербайджана, поддерживающих армию в тылу.

В фильме отражен морально-патриотический дух азербайджанских солдат и простых граждан в период войны, их эмоции, переживания и, самое главное, абсолютная уверенность каждого азербайджанца в Победе.

В документальной киноленте представлены интервью простых граждан Азербайджана, чьи видео, фотографии, статусы стали самыми обсуждаемыми в социальной сети. В фильме респонденты делятся своими переживаниями и воспоминаниями.

Автор идеи и режиссер фильма – исполнительный директор Baku Media Center Орман Алиев, продюсер – директор киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы Фариз Ахмедов, операторы – Али Алиев и Зия Бабаев, звукорежиссер – Азад Велиев, редакторы – Аяз Мирзоев и Ильхам Бархудар, монтажер – Аскер Рагимов.

Историко-документальный фильм «BİZ» был принят зрительской аудитории с большим интересом.



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