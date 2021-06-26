76-летний экс-депутат Гусейнбала Миралямов рассказал в интервью anew.az о реакции свой супруги на скандальное видео, где он гладит свою работницу.

«Она знает меня уже 50 лет. Ее отношение к этому видео было нейтральным. Она хорошо знает мои убеждения, совесть и моральные принципы. Я работал на руководящих должностях. У меня были тысячи сотрудников-женщин. В жизни каждого человека бывают небольшие ошибки. Моя супруга сказала, не переживай, бывает, я знаю твои моральные устои. Мы закрыли эту тему и у нас в семье все хорошо».

Minval.az