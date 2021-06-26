С 26 июня ограничено движение транспорта на дороге в бакинский поселок Сарай, сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции.

На участке с 22-го по 24-й километр дороги Баку-Губа-госграница России начались ремонтные работы, которые продлятся несколько дней. В связи с этим на дороге от стационарного поста Дорожной полиции до поселка Сарай движение ограничено. Поэтому водителям, которые едут в поселок, рекомендуется воспользоваться мостом на 16-м километре автомагистрали Баку-Губа-госграница России и альтернативной дорогой.

Minval.az