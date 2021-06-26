Одной из основных причин поражения Азербайджана в Первой карабахской войне было отсутствие сильного, волевого лидера с опытом международных связей, способного возглавить армию, опирающегося на силу народа. Обычно, когда нации и страны проходят испытания, Бог посылает им спасителя. Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан от пылающей гражданской войны, сепаратизма, угрозы распада как государства и исчезновения с карты мира.

Гейдар Алиев добился прекращения огня. Достижение режима прекращения огня означало создание регулярной армии, развитие экономики страны, укрепление государственного управления и национального согласия. За короткий период времени Общенациональный лидер Азербайджана сумел создать очень надежную гарантию успешного выполнения этих задач. Благодаря проведенной им мудрой и взвешенной внешней политике отношение великих держав и международных центров силы к нашей стране начало меняться. Еще одной важной исторической заслугой Гейдара Алиева стало воспитание в лице Ильхама Алиева политического преемника, способного после него успешно управлять страной.

В своем обращении к народу Азербайджана 1 октября 2003 года общенациональный лидер с большой уверенностью написал о способностях своего политического преемника: «Он очень умен, прагматичен, хорошо разбирается в современной мировой политике и экономике. ..- человек знающий, энергичный и предприимчивый. Уверяю вас, что и Ильхам Алиев, и партия «Ени Азербайджан» будут тесно объединять вокруг себя самых достойных сыновей нашего народа и многое сделают для развития Азербайджанского государства и благополучия нашего народа. Верю, что с вашей помощью и поддержкой Ильхам Алиев сможет завершить те судьбоносные вопросы, планы и работы, которые я не успел завершить. Я верю в него так же сильно, как в себя, и возлагаю большие надежды на его будущее ».

Достаточно увидеть реалии сегодняшнего Азербайджана, чтобы убедиться, насколько мудро и дальновидно были написаны эти слова.

Усилия Верховного главнокомандующего Азербайджана по мирному урегулированию карабахского конфликта

Благодаря взвешенной внутренней и внешней политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева на протяжении последних лет, Азербайджан добился серьезных успехов. Успешно реализованы многочисленные экономические, социальные и культурные проекты. Азербайджан стал инициатором, активным участником и владельцем важнейших транспортных и энергетических артерий Евразии. Не секрет, что в последние годы большая часть бюджета страны уходит на военные расходы. Укрепление армии, оснащение ее современным вооружением, словом, обеспечение обороноспособности страны на уровне современных требований, было основой его повседневной деятельности в качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами. Президент Ильхам Алиев и его команда интенсивно работали со всеми международными организациями, лидерами стран-сопредседателей и европейскими институтами по мирному урегулированию карабахского конфликта. Непосредственно в лице своего Президента Азербайджан настолько активно и эффективно работал на дипломатическом направлении, что армянская сторона была вынуждена пойти на неадекватные шаги.

Азербайджан закончил Первую карабахскую войну побежденным. Для лидера побежденной страны, безусловно, было непросто отстаивать интересы своей страны до конца в переговорах о мирном решении проблемы. Но господину Президенту удалось справиться с этой непростой задачей. Недавние заявления армянских лидеров, в том числе бывших президентов Тер-Петросяна, Кочаряна, Саргсяна и нынешнего премьер-министра Пашиняна ясно показали, что президент Азербайджана в ходе переговоров в последние годы настаивал на освобождении всех оккупированных территорий.

Необходимость положить конец статус-кво

Речи и заявления президента Ильхама Алиева за последние два-три года также показали, что усилия армянской стороны по сохранению статус-кво уже исчерпали его терпение. Поэтому в своих выступлениях и заявлениях господин Президент все чаще упоминал военный вариант решения проблемы.

Неконструктивная позиция Армении и бездействие сопредседателей сделали вариант военного решения проблемы все более актуальным. К сожалению, руководство Армении не до конца осознало серьезность и решимость Азербайджана. «Карабах — это Армения, в том-то и дело», — сказал премьер-министр Армении Пашинян, «идя дальше», чем его предшественники. Надежды на политическое урегулирование лопнули как мыльный пузырь. Вскоре президент Азербайджана на престижном Валдайском саммите дал четкий ответ премьер-министру Армении: «Карабах — это Азербайджан — восклицательный знак!». Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев решительно заявил: «Если карабахский конфликт не будет урегулирован мирным путем, военные действия будут неизбежны. Мы никогда никому не отдадим свои земли».

Никто не сомневался, что будет война. Попытка армянской стороны нарушить наши государственные границы в направлении Товуза и отправление диверсионных групп на территорию Азербайджана еще больше разожгли очаг войны. Эти события показали, что противник еще не извлек необходимые уроки из апрельских боев 2016 года. 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Армении в очередной раз попытались пересечь линию соприкосновения в нескольких направлениях. Таким образом, возможности мирного решения проблемы были полностью исчерпаны. Это означало начало Второй карабахской войны, иными словами, операцию по принуждению агрессора к миру. Это был поворотный момент в истории Азербайджана.

Контрнаступление азербайджанской армии, начавшееся рано утром 27 сентября, потрясло противника. Были опровергнуты мифы о «непобедимости армянской армии» и «непроходимости стены Оганяна». Азербайджанская армия наступала каждый час и каждый день, освобождая наши новые территории от оккупации. Один за другим были очищены города Джебраил, Зангилан, Физули, Губадлы, и азербайджано-иранская государственная граница перешла под наш полный контроль. Мадагизская и Муровская операции открыли дорогу на Кельбаджар, и, наконец, 8 ноября в нашей древней Шуше, жемчужине Кавказа, был поднят азербайджанский флаг. Взятие Шуши вынудило армянскую армию подписать акт о капитуляции.

Совместное заявление, подписанное лидерами России, Азербайджана и Армении 10 ноября 2020 года положило конец боевым действиям. Согласно договоренности, Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы были освобождены от оккупации без единого выстрела, как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев в своих обращениях и заявлениях, согласно заранее определенному графику.

Таким образом, Азербайджан, потерявший часть своих земель за последние 200 лет, наконец, полностью восстановил свою территориальную целостность. Исполнителем этой исторической победы была отважная азербайджанская армия, а ее главным архитектором и гарантом — Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

Народ лучше узнал своего лидера

Президент Ильхам Алиев — один из немногих прагматичных политиков современного мира, умеющий делать рациональные расчеты. Неоднократно доказано, что никто, кроме него самого, не знает, какой шаг он сделает и когда. Ильхам Алиев — уникальный политик, настоящий государственный деятель, способный удивить окружающих. Его планы никто не может предсказать, кроме него самого.

Таким образом, за столом переговоров находились те, кто был вынужден признать, что им противостоял политический деятель с железной логикой, стальной волей и несравненным научным потенциалом. Наряду с решимостью, мужеством и бесстрашием азербайджанского солдата решимость Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева сломала противнику хребет. Сразу активизировались державы мира. Но им также пришлось остановиться, потому что перед ними была азербайджанская армия, возглавляемая решительным Верховным Главнокомандующим. Каждое выступление и каждое слово Президента И.Алиева становилось лозунгом на языке нашей армии, наших солдат, повышало боевой дух. Солдат видел и чувствовал, что во главе армии стоит волевой полководец. Он знал, что Верховный главнокомандующий всегда с ним, и он шел вперед, зная, как страшен его железный кулак для врага. В стране буквально царила атмосфера национального согласия и единства.

Уроки 44-дневной войны

Вторая карабахская война, начавшаяся 27 сентября и вошедшая в нашу историю как Отечественная война, завершилась 10 ноября совместным заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении. Это заявление фактически было военной капитуляцией Армении. Таким образом, азербайджанская армия, написавшая одну из самых славных страниц мировой военной истории, разбила военную машину врага и вынудила его подписать акт о капитуляции. Была уничтожена не только армянская армия, но и армянская мифология, долгие годы отравлявшая мозги армянского народа.

44-дневная война вернула нам потерянные 30 лет назад земли, потерянный Карабах был возвращен нам раз и навсегда. В ходе 44-дневной войны мы стали свидетелями интенсивной работы профессиональной сплоченной команды, высокого уровня управления, безупречного управления государственными органами, незыблемого единства и решимости граждан Азербайджана. вне зависимости от вероисповедания и национальности. Мы убедились, что проводимая до сих пор внешняя политика правильная, честная и безупречная.

В этой 44-дневной войне мы увидели, насколько несправедливы некоторые европейские государства, которые надели маску «демократии» и «справедливости». 44-дневная Отечественная война еще раз подтвердила, что азербайджанский народ готов пожертвовать своей жизнью за Родину.

Президент-освободитель

Почти каждый день 44-дневной войны люди неоднократно становились свидетелями гнева, печали, радости и даже разочарования своего президента. Сотни тысяч людей, сидевших перед телевизором, не могли сдержать слез радости каждый раз, когда Верховный Главнокомандующий объявлял об освобождении Джебраила, Зангилана, Физули и Губадлы. Когда люди услышали весть об освобождении Шуши, они были на седьмом небе от счастья.

В день освобождения Шуши господин Президент посетил Аллею почета, могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева, посетил Аллею шехидов и обратился к народу. Он сказал, что горд тем, что выполнил волю своего отца и свой долг перед памятью шехидов.

Президентом Ильхам Алиев вместе с отважными азербайджанскими солдатами и офицерами, смог вписать свое имя в историю Отечественной войны как победитель и освободитель Карабаха.

Алимуса Ибрагимов

Преподаватель факультета международных отношений Бакинского Государственного Университета, доктор философии по политическим наукам

Minval.az