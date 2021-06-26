Вооруженные силы Турции играют большую роль в боевой подготовке азербайджанского офицера, и в целом азербайджанской армии. Об заявил министр обороны Закир Гасанов в интервью телеканалу Real TV.

Он напомнил, что многие азербайджанские офицеры получили образование в военных школах Турции.

«В результате всего этого части и соединения азербайджанской армии проявили в боях высокий профессионализм и патриотизм. Результаты очевидны. Сегодня весь мир изучает операции, проводимые Вооруженными силами Азербайджана. В связи с этим к нам поступили многочисленные обращения. Мы готовы поделиться своим опытом с близкими друзьями при условии обеспечения конфиденциальности», — добавил Гасанов.

По его словам, скорость и высокий профессионализм нашей армии вызвали шок в армянской армии.

«С гражданской точки зрения, война — это своеобразный экзамен для Вооруженных сил. Мы прошли это испытание, но турецкие вооруженные силы подготовили нас к нему. Говоря о военном сотрудничестве в прошлом году, господин президент сказал, что только в 2019 году было проведено 13 крупномасштабных совместных военных учений. Эти учения проводились потому, что офицеры турецких вооруженных сил помогли нашим офицерам поднять их боевую готовность на более высокий уровень», — отметил Гасанов.

Minval.az