Сотрудники Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) обнаружили на территории Ходжавендского района в направлении лесного массива противопехотную мину, установленную на дереве.

Как сообщили в ANAMA, противопехотная МОН-100, висевшая на дереве в Ходжавендском районе, относится к типу управляемых мин. Ее осколки имеют разрушительную силу до 100-160 метров. При общей массе 5 кг мина содержит 2 кг взрывчатого вещества.

Противопехотные мины используются для травмирования и убийств живой силы. Мины типа МОН-100 предназначены для массового уничтожения живой силы.

Minval.az