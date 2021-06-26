26 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии во дворце «Гюлистан” по случаю Дня Вооруженных сил.
Главнокомандующий Вооруженными силами выступил на встрече.
26 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии во дворце «Гюлистан” по случаю Дня Вооруженных сил.
Главнокомандующий Вооруженными силами выступил на встрече.
Дата: 2021/06/26 13:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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