26 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии во дворце «Гюлистан” по случаю Дня Вооруженных сил.

Главнокомандующий Вооруженными силами выступил на встрече.

Minval.az